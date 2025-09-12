Subió a 10 el número de muertos por explosión de un camión con gas en Ciudad de México

Los bomberos atienden a los vehículos en llamas después de una explosión de gasoductos en la ciudad de La Concordia en el distrito de Iztapalapa de la Ciudad de México, México, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de Gerardo Vieyra/Nurphoto a través de Getty Images) / NurPhoto

La capital mexicana se vio sacudida el miércoles por la potente explosión de un vehículo cargado con miles de litros de gas cuando circulaba por el populoso distrito de Iztapalapa, en el oriente de la metrópoli.

“Tenemos 54 personas que continúan todavía en el hospital, 22 que afortunadamente ya se dieron de alta y, lamentablemente, diez personas fallecidas”, declaró la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada en entrevista con la emisora Radio Fórmula.

Uno de los fallecidos el viernes es Jorge Islas Flores, quien trabajaba como personal de apoyo educativo en el estatal Instituto Politécnico Nacional, según reportó esta universidad.

“Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro querido compañero”, señaló el IPN en su cuenta de X.

Islas, de 51 años, era también artista plástico y su trabajo había sido expuesto internacionalmente, de acuerdo con información de medios locales.

Según las investigaciones de la fiscalía, es probable que el accidente del camión se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad.

Brugada ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.

La explosión del miércoles trajo a la memoria siniestros que involucraron transporte y almacenamiento de combustibles e infraestructuras de hidrocarburos.

En enero de 2019, un incendio y la posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en la localidad de Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo.

En 1984 una explosión en instalaciones de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, en el suburbio capitalino de San Juan Ixhuatepec, causó más de 500 muertes.

