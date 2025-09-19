Reportan 22 muertes luego de ocho días de la explosión de un camión de gas en Ciudad de México. Foto: AFP.

La cifra de fallecimientos por la explosión de un camión de gas hace ocho días en el este de la capital mexicana sigue en aumento, con 22 decesos confirmados este jueves, según el Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la última actualización del Gobierno, con corte a las 22:00 hora local, suman 22 muertos, 25 hospitalizados y 37 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales, tras el siniestro ocurrido el miércoles 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa.

Según el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Abril Díaz Pérez, una mujer de 34 años que estaba internada en el hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.

La explosión ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Entre los heridos, se encuentra la niña de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, quien falleció el sábado por quemaduras en más del 90 % del cuerpo.

Jazlyn Azulet fue trasladada el lunes al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas (EE.UU.), de la fundación mexicana Michou y Mau.

Este jueves, Michou y Mau informó en un comunicado que la bebé, quien sufrió quemaduras en el 25 % de su superficie corporal, “ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable”.

Esta semana, también se reportó el fallecimiento del chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusan de haber provocado el accidente por conducir a “exceso de velocidad”.

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos este día en medios mexicanos se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.

