Al menos 57 heridos en localidad de México por explosión de camión de gas

Los bomberos mexicanos extinguen las llamas de un camión de gas que explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025. (Foto de Valentina Alpide / AFP a través de Getty Images) / VALENTINA ALPIDE

Al menos 57 personas heridas, 19 de ellas de gravedad, y cuantiosos daños dejó este miércoles 10 de septiembre la explosión de un camión que transportaba gas en una localidad del este de Ciudad de México, informaron las autoridades.

El vehículo explotó cuando se desplazaba por un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a 19 personas, según autoridades de la capital.

“No hay ningún fallecido hasta este momento”, dijo Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, quien indicó que los heridos reciben atención en varios centros médicos.

Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona del siniestro que huyen aterradas, mientras las llamaradas se expanden a lo lejos.

Unos 18 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas.

El vehículo quedó volcado sobre la calzada, en tanto los bomberos ya lograron controlar las llamas, según imágenes desde el lugar del siniestro.

En el sitio también se observaban varios automóviles quemados, entre ellos un camión de carga, mientras otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

