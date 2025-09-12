Subió a 23 el número de heridos por explosión en fábrica de pirotecnia en Venezuela. Foto: EFE.

Al menos 23 personas heridas y 482 casas afectadas dejó este jueves (11 de septiembre) una explosión ocurrida en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en la localidad de San Francisco, en el occidente de Venezuela, que generó una onda expansiva “de más de seis kilómetros”, informó el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera.

“Ocurrió una explosión con una gran columna de humo que impactó a toda la ciudadanía, que tuvo una onda expansiva de más de 6 kilómetros”, declaró Caldera al canal multiestatal Telesur.

El funcionario explicó que la emergencia tuvo lugar hacia las 9:37 hora local en la denominada Zona Industrial de Maracaibo, la capital del Zulia, y que funciona en la vecina localidad de San Francisco.

Caldera, al citar un “primer balance” hecho por las autoridades, dijo que en el lugar continúan trabajando los bomberos de ambas ciudades para intentar sofocar completamente el fuego.

Además, indicó que “organismos de inteligencia” se trasladaron hasta la zona afectada por orden del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, para “delimitar cuáles fueron las causas” de la explosión y atender a la ciudadanía.

En todo caso, aseguró que la ciudad “está tranquila” y destacó que siguen “trabajando”.

El despacho de Interior informó inicialmente de una veintena de “afectados” por la explosión, sin aportar más detalles.

Asimismo, señaló que funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo “controlaron el incendio”.

Autoridades lograron constatar la destrucción de unas 30 viviendas precarias en una comunidad cercana a la empresa como consecuencia de la onda expansiva, que también afectó parcialmente alrededor de 60 casas de concreto.

Uno de los vecinos de la fábrica siniestrada, que se identificó como Antonio Delgado, dijo haber perdido su vivienda.

“Mi esposa me llamó (para decirme) que la empresa se estaba quemando. Agarré una moto desesperado, me vine para acá. Ahí no me quedó nada, nada, no me queda nada (...) eso está todo destrozado”, sostuvo el hombre de 65 años, quien indicó que su esposa y suegra, quienes estaban en la casa al momento del estallido, se encuentran bien.

