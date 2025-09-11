Sube a 6 el número de muertos por explosión de camión de gas en México
El vehículo, que transportaba miles de litros de gas, estalló tras volcar bajo un puente en Iztapalapa
Dos personas más murieron a consecuencia de las heridas sufridas por la explosión de un camión con gas en Ciudad de México, lo que eleva a seis muertos el balance de este accidente ocurrido el miércoles, informaron este jueves, 11 de septiembre autoridades locales.
“Tenemos dos personas fallecidas adicionales”, dijo a la radio Enfoque Noticias Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil local que detalló que sobre 90 heridos hay 23 en “estado crítico”.
El vehículo, que transportaba miles de litros de gas, estalló tras volcar bajo un puente en Iztapalapa, un populoso distrito de la capital.
