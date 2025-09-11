Sube a 6 el número de muertos por explosión de camión de gas en México

Los bomberos mexicanos extinguen las llamas de un camión de gas que explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025. (Foto de Valentina Alpide / AFP a través de Getty Images) / VALENTINA ALPIDE

Dos personas más murieron a consecuencia de las heridas sufridas por la explosión de un camión con gas en Ciudad de México, lo que eleva a seis muertos el balance de este accidente ocurrido el miércoles, informaron este jueves, 11 de septiembre autoridades locales.

Puede leer: Al menos 57 heridos en localidad de México por explosión de camión de gas

“Tenemos dos personas fallecidas adicionales”, dijo a la radio Enfoque Noticias Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil local que detalló que sobre 90 heridos hay 23 en “estado crítico”.

Lea también: Ascendió a cuatro muertos y 90 heridos la explosión de un camión con gas en Ciudad de México

El vehículo, que transportaba miles de litros de gas, estalló tras volcar bajo un puente en Iztapalapa, un populoso distrito de la capital.

Escuche W Radio en vivo: