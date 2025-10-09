Atacaron con explosivos la subestación de Policía de Robles, Jamundí

Uniformado de la Policía Nacional de Colombia (Foto vía GettyImages) / Long Visual Press

En la mañana de este jueves 9 de octubre se registró un ataque con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, dos cilindros cargados con explosivos habrían sido lanzados contra la instalación policial.

Hasta el momento no se reportan víctimas fatales, pero si daños materiales en viviendas cercanas.

Autoridades hacen presencia en la zona atendiendo la situación.

Asimismo, se conoció que hay varios lesionados que están siendo atendidos en el Hospital Piloto de Jamundí.