Disidencias atacaron a comunidad indígena y reclutaron a dos menores en el Cauca

Los hechos se registraron cuando guardias y autoridades ancestrales cumplían con una misión humanitaria. La ONU derechos humanos rechazó los hechos. Crédito: Suministrada.

El Consejo Regional Indígena del Cauca denunció que una comisión humanitaria de guardias y autoridades ancestrales del Pueblo Nasa fue agredida por las disidencias de las Farc que reclutó a dos menores y se llevó una camioneta.

Los hechos se registraron en el corregimiento de Timba en jurisdicción del municipio de Suárez, norte del Cauca.

De acuerdo con la denuncia, tras realizar una misión humanitaria para el rescate de dos menores víctimas de reclutamiento, la estructura Jaime Martínez, “atacó los a la guardia, pinchó los vehículos impidiendo su movilización”.

El grupo armado al margen de la ley disparó y de nuevo reclutó a las menores.

El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín, exigió respeto por la vida.

Entre tanto, la ONU Derechos Humanos rechazó la agresión del actor armado no estatal. “Exigimos que se garantice la vida e integridad de las dos niñas y que sean liberadas de forma inmediata”, explicó.

Asimismo, la organización internacional pidió a todos los actores armados respetar los derechos humanos y la labor humanitaria de las comunidades indígenas y de la guardia ancestral.

La población afectada exigió acciones urgentes de acompañamiento y verificación por parte de las instituciones competentes.