“Nosotros sabemos que en Colombia también matan”: Petro responde a críticas por su discurso ante ONU

Desde Zipaquirá, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro pidió a las oficinas jurídicas del Gobierno, iniciar las denuncias por sedición contra candidatos que “están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente”.

“Nosotros sabemos que en Colombia también matan (...) Han salido varios candidatos criticando el discurso”, dijo el presidente Gustavo Petro, en respuesta a las críticas por su discurso ante las Naciones Unidas, en donde habló del genocidio en Palestina.

“No que en Colombia también matan. Sí claro, pero la violencia en ningún país se supera si no logramos la condición de querernos y amarnos (…) Los que más critican, por ejemplo la ANDI, es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano, han puesto la codicia por encima de la vida, y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida o la ganancia tiende a ayudar a que la gente se mate entre sí”, dijo.

Agregó también que “no se puede acabar con un pueblo y su cultura que no ha hecho ningún daño. ¿O qué daño le han hecho los palestinos a los colombianos?, si hay candidatos que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y hay que matar la juventud, pido que empiecen a poner las denuncias porque van contra la constitución”.

Por eso, Petro explicó a lo que hacía referencia en Nueva York cuando habló con megáfono en mano y envió un mensaje a militares de EE.UU.

“En Nueva York dije: ningún soldado de ningún Ejército del mundo puede obedecer la orden de nadie que consiste en cometer un crimen contra la humanidad. Eso fue lo que dije, aquí (Colombia) están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente. Miren ese desliz ignorante, entonces es que no obedezcan a la constitución”.