Suspenden provisionalmente al alcalde de Puracé, Cauca, por presunta violencia de género
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el mandatario.
La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Puracé, Cauca, Jorge Andrade Molano por estar presuntamente implicado en hechos de violencia de género.
La investigación disciplinaria en curso la abrió el ente de control por los hechos ocurridos en el marco de las fiestas del corregimiento de San Miguel de esta localidad del oriente caucano, donde el mandatario, habría agredido a una mujer.
En vídeos que circulan en redes sociales se aprecia el supuesto maltrato por parte del alcalde a una ciudadana que había grabado el instante en que también, al parecer, agredía a su esposa al interior de un vehículo.
Más información
“Yo los estaba grabando, el Molano tiró a la esposa ahí; yo le pregunté por qué le pega y me dijo usted no se meta. Yo tiré mi celular y un escolta se llevó mi teléfono”, dijo una de las víctimas evidentemente afectada.
También se investiga si el vehículo oficial era conducido bajo los efectos del licor, lo que representaría un uso indebido de bienes públicos.
La Procuraduría provincial de Popayán le pedirá al gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hacer efectiva la suspensión y designar a un alcalde encargado mientras avanza la investigación.