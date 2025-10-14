Tres personas murieron en un accidente de tránsito en la vía Buga–Buenaventura

Buenaventura

La Policía de Tránsito y Transporte confirmó la muerte de una mujer, su hijo de tres años y un hombre que, al parecer, sería su hermano, luego de sufrir un grave accidente en la noche del lunes 13 de octubre, en la vía Buga–Buenaventura, a la altura del kilómetro 109, en jurisdicción de Yotoco.

En el hecho se vieron involucrados un tractocamión que transportaba maíz y a un vehículo particular en el que viajaban las víctimas.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo de carga pesada habría sufrido una falla mecánica, lo que provocó que perdiera el control y arrollara al automóvil.