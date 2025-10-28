Actualidad

Ejército incauta una tonelada y media de marihuana en Caquetá

Con esta operación se evitó que más de 1.585.000 dosis llegaran a los mercados ilícitos.

Ejercito incauta una tonelada y media de marihuana en Caquetá

Ejercito incauta una tonelada y media de marihuana en Caquetá

El Ejército incautó aproximadamente una tonelada y media (1.500 kg) de marihuana en el barrio Villa Natalia del municipio de Florencia, Caquetá.

El estupefaciente era transportado oculto en un vehículo tipo Thermo King y, según las investigaciones preliminares, tenía como destino final el país de Brasil.

Con esta operación se evitó que más de 1.585.000 dosis llegaran a los mercados ilícitos.

El valor estimado del cargamento asciende a $450.000.000.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad