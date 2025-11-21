Perro policía detectó 500 dosis de marihuana en Santa Marta

Santa Marta

En el marco de las labores de registro y control adelantadas por uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en Santa Marta, la Policía Nacional logró la incautación de 500 dosis de marihuana que pretendían ser distribuidas a través de la modalidad de encomienda.

El resultado se obtuvo durante una inspección realizada en una empresa de envíos, donde el canino antinarcóticos Fox demostró su entrenamiento lo que permitió alertar a los uniformados sobre la presencia del estupefaciente.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y continuaremos intensificando las labores para combatir el microtráfico y las rentas criminales de los grupos al margen de la ley”, destacó el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.