La Policía capturó a alias “Pipe Bareta” afectando la estructura criminal en Ciénaga, Magdalena

Magdalena

La policía Metropolitana de Santa Marta, logró la captura de alias “Pipe Bareta”, presunto cabecilla y coordinador de actividades delictivas en Ciénaga, Magdalena.

Según la información suministrada por las autoridades, esta persona habría estado vinculada durante los últimos tres años a actividades delictivas, liderando acciones criminales relacionadas con el cobro de extorsiones a comerciantes, así como la disputa por el control territorial, generando enfrentamientos con otros grupos al margen de la ley.

Le puede interesar:

La Contraloría del Magdalena se toma dependencias de la Gobernación

En 2021 alias “Pipe Bareta” figuraba en el cartel de los más buscados del municipio de Ciénaga, debido a su presunta participación en diferentes hechos delictivos. Durante el procedimiento le fue incautada un arma de fuego tipo revólver, munición y otros elementos de interés para la investigación, el capturado junto a los materiales incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.