La Contraloría del Magdalena se toma dependencias de la Gobernación
Esto ante la denuncia de presuntos desvíos de recursos públicos, para el evento de cierre de la campaña política de la candidata a la Gobernación del Magdalena María Margarita Guerra Zúñiga.
Magdalena
A través de un comunicado La Contraloría General del Magdalena informó que activó el Grupo Anticorrupción de Reacción Inmediata - GARI, y en usos de las funciones de Policía Judicial que le atribuye la ley, se tomó las dependencias de la Secretaría de Hacienda y de la Tesorería Departamental para verificar un presunto desvío de recursos públicos, al probablemente cancelarle a la Sociedad de Autores y Compositores SAYCO los derechos correspondientes para poder llevar a cabo los actos musicales propios del evento de cierre de la campaña política de la candidata a la Gobernación del Magdalena María Margarita Guerra Zúñiga, la cual se celebró en el municipio de Ciénaga el pasado 16 de noviembre.
Esta presunta irregularidad fue denunciada por el candidato a la Gobernación del Magdalena a las elecciones atípicas de este 23 de noviembre, Rafael Noya, quien se pronunció al respecto y solicitó “que haya el cambio de la gobernadora y que nombren un gobernador ah doc. para que se haga cargo de los comicios de este próximo 23 de noviembre”.
Ante lo ocurrido SAYCO Magdalena a través de un comunicado explicó que la autorización musical del evento pertenece a la organizadora Rossana Andrea Rodríguez Quezada, y no a la Gobernación. Asimismo, que lo sucedido se debió a un error involuntario en el sistema.
Hasta el momento ni la candidata ni la Gobernación del Magdalena, se han pronunciado al respecto.