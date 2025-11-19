La Contraloría del Magdalena se toma dependencias de la Gobernación

Magdalena

A través de un comunicado La Contraloría General del Magdalena informó que activó el Grupo Anticorrupción de Reacción Inmediata - GARI, y en usos de las funciones de Policía Judicial que le atribuye la ley, se tomó las dependencias de la Secretaría de Hacienda y de la Tesorería Departamental para verificar un presunto desvío de recursos públicos, al probablemente cancelarle a la Sociedad de Autores y Compositores SAYCO los derechos correspondientes para poder llevar a cabo los actos musicales propios del evento de cierre de la campaña política de la candidata a la Gobernación del Magdalena María Margarita Guerra Zúñiga, la cual se celebró en el municipio de Ciénaga el pasado 16 de noviembre.

Esta presunta irregularidad fue denunciada por el candidato a la Gobernación del Magdalena a las elecciones atípicas de este 23 de noviembre, Rafael Noya, quien se pronunció al respecto y solicitó “que haya el cambio de la gobernadora y que nombren un gobernador ah doc. para que se haga cargo de los comicios de este próximo 23 de noviembre”.

Ante lo ocurrido SAYCO Magdalena a través de un comunicado explicó que la autorización musical del evento pertenece a la organizadora Rossana Andrea Rodríguez Quezada, y no a la Gobernación. Asimismo, que lo sucedido se debió a un error involuntario en el sistema.

Hasta el momento ni la candidata ni la Gobernación del Magdalena, se han pronunciado al respecto.

Ampliar