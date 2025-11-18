Frente Amplio respalda a Margarita Guerra para las elecciones a la Gobernación del Magdalena

Santa Marta

El Frente Amplio Caribe dio a conocer a quien brindará su apoyo político de cara a las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena programadas para este domingo 23 de noviembre.

A través de un comunicado manifiestan que respaldarán a la candidata del caicedismo, Margarita Guerra asegurando que esta representa la continuidad del proyecto alternativo que ha sido respaldado por décadas.

Asimismo, dicen que no apoyarán a un candidato que esté avalado por otros grupos o movimientos políticos, según ellos porque representan el pasado más oscuro del Magdalena.

Es de recordar que, Margarita Guerra, no solo cuenta con respaldo de Fuerza Ciudadana, sino del Partido Ecologista Colombiano y del Partido Comunes, surgido del antiguo grupo FARC-EP y la representante a la Cámara por el Magdalena del partido Liberal, Kelin González.