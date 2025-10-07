Margarita Guerra, candidata del ‘caicedismo’ para elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena

Santa Marta

Militantes de Fuerza Ciudadana se dieron cita en la sede de la Registraduría en Santa Marta, donde dieron a conocer quién será el candidato para las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena que se realizarán el mes de noviembre.

Se trata de María Margarita Guerra, quien hasta hace poco fue diputada del departamento por el mismo partido y oficializó su renuncia el pasado primero de octubre durante la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea del Magdalena.

Durante la inscripción de la candidatura, María Margarita Guerra estuvo acompañada por los exgobernadores Carlos Caicedo y Rafael Martínez, líderes sociales, militantes del movimiento y concejales de diversos municipios del Magdalena.

Margarita Guerra se suma a la lista de aspirantes al cargo más importante del departamento, en la que también figuran el exdiputado Rafael Noya y el exconcejal de Santa Marta, Miguel Martínez, quienes aún no han oficializado su inscripción.