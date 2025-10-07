Consejo de Estado declara improcedente tutela de Rafael Martínez contra fallo que anuló su elección

Santa Marta

El Consejo de Estado declaró improcedente en primera instancia la solicitud de tutela interpuesta por el ex gobernador del Magdalena, Rafael Martínez en contra de la Sección Quinta del mismo, con la que con la que pretendía dejar sin efecto la sentencia que anuló su elección como mandatario departamental.

Según el documento, por no superar el requisito de relevancia constitucional y demás pretensiones en la demanda, por no cumplir con los requisitos de procedencia ni demostrar una vulneración a sus derechos fundamentales.

El fallo también ordenó remitir la providencia a la Corte Constitucional para una eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.