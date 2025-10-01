Diputada Margarita Guerra renunció a su curul en la Asamblea del Magdalena

Santa Marta

Durante la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea del Magdalena la diputada de Fuerza Ciudadana, Margarita Guerra renunció a su curul. La asambleísta aduce a razones personales, sin embargo, no descarta una aspiración política más adelante.

“Presento de manera formal mi renuncia irrevocable a la curul que con orgullo y responsabilidad he ocupado en esta honorable en esta corporación desde el 1 de enero de 2024, esta decisión obedece a motivos estrictamente personales, que tras un proceso de reflexión me lleva a cerrar este ciclo de servicio público en la Asamblea Departamental del Magdalena”, precisó Margarita Guerra durante su discurso.

Asimismo, dijo que a pesar de las diferencias ideológicas siempre hubo respeto mutuo, donde lo más importante es el bienestar de los magdalenenses, el cual se dio en el marco de lo político y no de lo personal.

Sobre una posible candidatura a la Gobernación del Magdalena para estas elecciones atípicas, manifestó que no le han hecho ninguna propuesta hasta el momento, pero que tampoco descarta seguir en el ejercicio político, desde un cargo diferente.