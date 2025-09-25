Gobierno convocó a elecciones atípicas para elegir gobernador del Magdalena en noviembre

El Gobierno Nacional expidió el decreto por el cual se convoca a nuevas elecciones para elegir gobernador del departamento del Magdalena, por lo que resta del periodo constitucional 2024-2027. Así quedó confirmado tras publicarse el documento por parte del Ministerio del Interior.

La jornada quedó para el domingo 23 de noviembre de 2025, “en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 136 de Ley 2200 de 2022, de conformidad con el presente decreto.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, aproximadamente 1.097.636 ciudadanos podrán votar en esta elección: 550.080 mujeres y 547.556 hombres. Además, por lo que se proyecta instalar 389 puestos de votación conformados por 3.327 mesas.

La convocatoria se da luego de que el Consejo de Estado confirmara el fallo de nulidad electoral del gobernador del Magdalena, Rafael Martínez. La salida del mandatario se debe a que incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo.

Según la decisión, “para la Sección Quinta existe evidencia que el entonces candidato a la Gobernación de Magdalena apoyó en un evento público a María Charris y Miguelina Pacheco, candidatas por el partido de La U, movimiento distinto al que avaló a Rafael Martínez”.

En el expediente consta la presencia de Martínez en tarima durante un acto celebrado el 21 de septiembre de 2023 en la Villa Olímpica, donde expresó de forma manifiesta su respaldo a las candidatas de La U, a pesar de que su partido presentaba sus propias listas para el Concejo de Santa Marta y la Asamblea del Magdalena.