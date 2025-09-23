No nos importa: MinInterior sobre posibilidad de buscar una nueva certificación

En declaraciones a medios de comunicación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la posibilidad de que Colombia busque una nueva certificación en la lucha contra las drogas.

De acuerdo con el alto funcionario, al país no le importa, debido a que sería “ponerse de acuerdo o dispuesto a un chantaje por parte de EE.UU”.

“La verdad es que no nos importa, porque pensar en esa pregunta significa ponerse de acuerdo o dispuesto a un chantaje por parte de Estados Unidos”, dijo.

Asimismo, reiteró que, para el Gobierno, la descertificación fue contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y de manera “personal”.

“Como yo lo dije en su momento, la descertificación es contra Petro y es personal”, afirmó.

Benedetti apuntó a que, obedeció a una decisión política, señalando que la descertificación no tiene consecuencias económicas, comerciales o de apoyo militar.

“En últimas la descertificación no conlleva a nada. Ni al tema económico, ni al tema de préstamos, ni ayuda militar, ni inversión en el tema militar, ni cooperación interna”, detalló.