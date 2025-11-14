CNE niega solicitud de revocatoria del ‘Mono’ Martínez candidato a la Gobernación del Magdalena

Santa Marta

El Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de revocatoria de inscripción del candidato a la Gobernación del Magdalena Miguel Martínez Olano, avalado por el partido ADA, con ocasión de las elecciones atípicas que se llevarán a cabo este 23 de noviembre.

Con esta decisión que se conoció en la tarde del 14 de noviembre el CNE confirma que Martínez Olano seguirá en la contienda electoral para estas elecciones atípicas.

Es de recordar que, Miguel Martínez Olano, quien hasta hace poco fue concejal de Santa Marta, formalizó su candidatura a las elecciones atípicas de 2025 con el aval del partido ADA (Alianza Democrática Amplia), Colombia Justa Libres y la Liga Anticorrupción.

Por otro lado, el CNE hizo un llamado a todos los partidos, movimientos políticos y grupos significativos a que postulen sus testigos electorales a través de los mecanismos oficiales habilitados.