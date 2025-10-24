Se conoce el tarjetón para las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena/ Registraduría

Santa Marta

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el tarjetón para las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena que se realizará el domingo 23 de noviembre de 2025, luego de que el Consejo de Estado confirmara el fallo de nulidad electoral del entonces gobernador del Magdalena, Rafael Martínez.

Le puede interesar:

Mintrabajo y la OIT presentaron en Santa Marta el programa “Formándonos para la Paz”

El tarjetón quedó de la siguiente manera: en el primer lugar Miguel Martínez, segundo Luis Santana, seguido de Margarita Guerra, Rafael Noya y por último el voto en blanco. La ubicación de los cuatro candidatos aspirantes al cargo más importante del departamento se realizó mediante sorteo por parte de los delegados de la Registraduría, comisionados de cada campaña y los entes de control entre ellos la Procuraduría General de la Nación.

Según la Registraduría aproximadamente 1.097.636 ciudadanos podrán votar en esta elección: 550.080 mujeres y 547.556 hombres. Además, proyecta instalar 389 puestos de votación conformados por 3.327 mesas.