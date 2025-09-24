Registraduría a la espera del decreto para elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena

Luego de conocerse la nulidad en la elección del gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que está a la espera de la emisión del decreto que establece la fecha para las elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena.

Asimismo, informó que aproximadamente 1.097.636 ciudadanos podrán votar en esta elección: 550.080 mujeres y 547.556 hombres. Además, proyecta instalar 389 puestos de votación conformados por 3.327 mesas.

Una vez el Gobierno nacional profiera este decreto, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitirá la resolución mediante la cual se fija el calendario electoral para esta nueva elección e iniciará la organización logística en todo el departamento.