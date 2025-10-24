Mintrabajo y la OIT presentaron en Santa Marta el programa “Formándonos para la Paz”/ OIT

Santa Marta

En la ciudad de Santa Marta se llevó a cabo el Evento de insignia de lanzamiento del programa Formándonos para la Paz, una iniciativa conjunta entre el Ministerio del Trabajo de Colombia y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), orientada a 1.894 personas víctimas del conflicto armado en todo el país.

El evento contó con la presencia del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, Ítalo Cardona, y Melva Díaz, funcionaria principal de alianzas y programas de la OIT para los Países Andinos en Colombia.

Para el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, este programa “fomenta el derecho al trabajo para sea un pilar para la reconstrucción de la vida de las víctimas de este país”.

