Iniciará ampliación del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta con una inversión de 76 mil millones

Santa Marta

Con una inversión de $75.000 millones y un plazo de 2 años, el Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, ampliará las salas de abordaje y la zona de recibo de equipaje, mejorará el sistema de ventilación, y construirá un nuevo nivel de mezzanine para locales comerciales y zona de espera VIP.

La actividad del anuncio fue presidida por la vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez Fernández, junto a directivos de la Concesión Aeropuertos de Oriente S.A.S., el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, Migración Colombia, entre otros invitados especiales.

Las obras contemplan la ampliación de 3.740 metros cuadrados de infraestructura, lo que permitirá aumentar en un 60% la capacidad operativa del aeropuerto y pasará de atender a 3,6 millones a 5,8 millones de pasajeros nacionales e internacionales.

Le puede interesar:

Calle de Rodaje Bravo del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta será intervenida: Aerocivil

Las obras, que se iniciarán en noviembre de este año y se extenderán durante los próximos dos años, incluyen la modernización de la zona de embarque, adecuación de la pista, ampliación de espacios operativos y mejoras en la infraestructura de servicios, con el fin de elevar los estándares de calidad, seguridad y confort para los pasajeros.