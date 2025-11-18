Pacto Histórico respalda al candidato Rafael Noya para las atípicas a la Gobernación del Magdalena

Santa Marta

Se siguen conociendo los apoyos a las diferentes campañas a la gobernación del Magdalena, jornada electoral que está prevista para este domingo 23 de noviembre. A través de un comunicado el Pacto Histórico expresó su respaldo a la candidatura de Rafael Noya García y de su Movimiento Ciudadano “En el Magdalena Cabemos Todos”.

En el documento manifiestan que la confianza a la propuesta de paz política y que puedan articularse con la política nacional establecida en el Plan de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, liderado por el presidente, Gustavo Petro.

Asimismo, afirman que dicho respaldo no implica ni compromete alianzas con sectores o fuerzas opositoras al Gobierno del presidente de los colombianos.