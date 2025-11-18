Cruce de trinos entre Caicedo y Pinedo en medio del panorama político en el Magdalena

Santa Marta

A solo una semana de las elecciones atípicas para elegir al gobernador del Magdalena, se conoció un intercambio de mensajes entre el exgobernador y precandidato presidencial, Carlos Caicedo y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, lo que agita el panorama político en el departamento.

Caicedo en un mensaje a través de su cuenta en X hizo se dirigió al presidente, Gustavo Petro diciendo que “es hora de que, como jefe de Estado, garantice que la institucionalidad proteja los derechos de nuestra colectividad, que en dos años ha sufrido”.

Asimismo, se refirió al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo asegurando que “en sus manos la ciudad ha retrocedido”, por lo que exige un Consejo Nacional de Seguimiento Electoral con la presencia de todas las autoridades, partidos y observadores nacionales e internacionales.

Pinedo responde

La respuesta del actual alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo cuestionó la legitimidad y moral de Caicedo para denunciar “lo veo, otra vez, recurriendo al mismo libreto, pero no sorprende que usted cuestione la institucionalidad: los antecedentes hablan solos”, afirmó.

Asimismo, el mandatario local le dijo “no abuse de su suerte, que ha sido enorme para evadir la justicia; ojo, ella tarda, cojea, pero llega.

Pinedo desestimó las denuncias del exgobernador y dijo que mientras “hace show mediático”, él repara la ciudad que dejaron después de 12 años de “manipulación”.