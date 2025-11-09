Petro llama a construir alianza birregional que enfrente las crisis del mundo con democracia

El presidente Gustavo Petro durante la IV cumbre CELAC-UE, el 9 de noviembre de 2025. FOTO: Presidencia

El presidente Gustavo Petro, durante su intervención en la IV Cumbre Celac-UE que se realiza en Santa Marta, dijo que este evento debe ser luz. Por eso, hizo un llamado a los líderes que se encuentran reunidos a enfrentar la crisis que atraviesa el mundo.

El jefe de Estado propuso consolidar una alianza birregional que promueva un modelo de desarrollo sostenible, equitativo y solidario, basado en el respeto mutuo y la cooperación internacional.

Asimismo, hizo referencia a lo ocurrido con el pescador samario, quien falleció en aguas internacionales, con cuya familia tuvo la oportunidad de reunirse: “Aquí mismo, en nuestra ciudad y en nuestro mar, hay población pescadora, pobre. Europa, América Latina y el Caribe deben constituir una especie de faro democrático de la humanidad”, afirmó.

En su intervención, el jefe de Estado también se refirió a los tratados internacionales “de los cuales Colombia es dignataria desde hace décadas”. En ese sentido, hizo un llamado a que estos tratados se respeten “por encima de cualquier tipo de autoritarismo, despotismo o criterio de imperio, porque lo que debe regir es una democracia global en el mundo”.

Es de recordar que la jornada inaugural de la cumbre reunió a jefes de Estado y altos representantes de los 33 países de la CELAC y los 27 de la Unión Europea, marcando un nuevo capítulo en el diálogo político entre ambas regiones.

