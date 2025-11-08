Estamos listos para apoyar un frente contra quienes atentan en el país: Galán tras ataque en Tunja

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá durante la instalación de la Primera Cumbre Bogotá Moderna. | Foto: W Radio Colombia

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre la situación de orden público que se vivió este sábado en el la ciudad de Tunja.

El mandatario de la capital aseguró que Bogotá está listo para combatir la violencia que ataca las ciudades.

“Desde la Alcaldía de Bogotá estamos listos para apoyar a la @AlcaldiaTunja y @ElRusoAlcalde, y hacer un frente conjunto contra todas las expresiones que atentan contra la vida y la tranquilidad de los colombianos”, dijo Galán.

De igual forma, el mandatario aseguró que este acto es un reflejo de las amenazas a las que están expuestas las ciudades.

“El ataque terrorista contra el Batallón Simón Bolívar del Ejército en Tunja confirma, una vez más, las crecientes amenazas contra las ciudades del país por parte de organizaciones terroristas y criminales financiadas por el fortalecimiento de las economías ilícitas y las redes de crimen transnacional”, agregó.