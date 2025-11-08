Pese a que Ejército ubicó volqueta con explosivos en Tunja, esta explotó y provocó daños en Batallón

Este 8 de noviembre, la tranquilidad de la ciudad de Tunja se vio alterada tras conocerse que una volqueta fue abandonada en el barrio Prados de Alcalá, al oriente de la ciudad.

El coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, le confirmó a W Radio que este vehículo, que tenía en su parte superior una plataforma no convencional para enviar tatucos o cilindros bomba, fue atravesado en la calle con 24 tatucos.

Según señalan las autoridades, estos artefactos aparentemente estarían dirigidos a las instalaciones del Batallón.

Un grupo de expertos antiexplosivos llegó al lugar para detonar de manera controlada tres de los artefactos. Sin embargo, como los tatucos estaban dirigidos al Batallón, cayeron en las instalaciones y provocaron daños.

Alejandra Pico Gama, secretaria de Gobierno de Boyacá, relató así los sucesos:

“A las 5:30 de la mañana recibimos información por parte de la comunidad de la ciudad de Tunja, en donde se evidencia un vehículo con elementos extraños en su interior. De inmediato, se activan los protocolos de atención en conjunto con nuestro Ejército, Policía Nacional y Alcaldía de Tunja con el fin de corroborar qué tipo de elementos se encuentran en el vehículo”.

Vale la pena señalar que fueron evacuadas todas las personas de las viviendas y comercios que se encuentran alrededor de kilómetro y medio de la zona.

No se registraron muertos ni heridos en medio de estos hechos.

Autoridades detonaron controladamente una volqueta abandonada cerca del Batallón de Tunja . Foto: W Radio Ampliar

