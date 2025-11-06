No ha habido una respuesta positiva: Galán tras solicitud a indígenas de desalojar de la UPI La Rioja

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el desalojo de la Unidad de Protección Integral de La Rioja, por parte de los indígenas Emberá, es inminente por los riesgos estructurales del lugar. Sin embargo, aseguró que la decisión no ha sido tomada de la mejor manera por la comunidad.

Puede leer: Indígenas en la UPI La Rioja deberán desalojar por riesgos estructurales del lugar

“No ha habido una respuesta positiva. Lo que arranca ahora es un proceso que por ley tenemos que cumplir, es una orden de juez de tutela que se inicia a utilizar un desalojo, esas etapas de desalojo tienen diferentes momentos, no es que arranque ya, pero si hay que notificar esa situación y nosotros tenemos que proceder y lo haremos, protegiendo los derechos de esta población y ofreciéndole alternativas que garanticen su seguridad”, dijo Galán.

De igual forma, el alcalde confirmó que tienen una oferta de arrendamiento individual para que los indígenas puedan desplazarse a lugares seguros.

Por otra parte, insistió en que los daños eléctricos de saneamiento y estructurales del edificio donde se encuentra la UPI La Rioja son grandes.

Lea aquí: Distrito suspenderá transferencias monetarias a indígenas Emberá que ocupen las UPI La Rioja y Florida

“Nosotros tenemos que velar por la protección de esa población y que permanezcan allí ponen riesgo a esas familias y no podemos permitir que ocurra una tragedia por cuenta de que no quieren tener una orden que se suma además una decisión de la justicia en nuestra ciudad”, concluyó.