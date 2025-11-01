Secretaría de Salud hizo inspección en discoteca de Cali tras muerte de María José Arcila por reto
La joven María José Ardila perdió la vida luego de participar en un reto de consumo de alcohol en una discoteca en Cali.
Imagen de referencia y María José Ardila. Fotos: Getty Images / Suministrada a W Radio
Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, dialogó con W Fin De Semana acerca a la muerte de María José Ardila, una joven de 23 años que perdió la vida tras realizar un reto de consumo excesivo de alcohol en una discoteca de la capital del Valle del Cauca.
“Es un caso doloroso y triste para los familiares y la sociedad. Perder a una persona tan joven lo deja a uno triste y pensativo”, afirmó.
Señaló que cuando conocieron el caso, desplegaron un equipo e hicieron una visita de control y vigilancia al establecimiento. “Constatamos que tuvieran la reglamentación en orden”.
“Iniciamos el reforzamiento de la campaña del consumo responsable de alcohol”, mencionó.
Asimismo, calificó estos retos como una “irresponsabilidad absoluta” por los efectos nocivos para la salud.
“El alcohol tiene efectos potenciales dañinos para la salud humana. Su consumo en exceso y combinado está contraindicado”, indicó.
Escuche la entrevista completa aquí:
