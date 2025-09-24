Indagan fallecimiento de habitantes de calle tras consumir licor adulterado en Barranquilla

Barranquilla

La Fiscalía inició una indagación por un caso de intoxicación masiva que se registró en el sector de ‘El Boliche’ en el centro de Barranquilla, por el presunto consumo de licor adulterado por parte de ciudadanos en condición de calle.

Según se conoció, fallecieron 6 de las 9 personas que resultaron afectadas por el episodio y que fueron trasladadas al Hospital General de Barranquilla, después de que uno de los habitantes de calle suministrara el licor.

Por la situación, cuatro personas aún se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con la información de la Seccional Atlántico del ente investigador, el licor artesanal que provocó la intoxicación estaba siendo producido y vendido en botellas de agua en el sector.

Por lo pronto, se confirmó que las víctimas fatales corresponden a Emiro Alberto Miranda, José Felipe Crespo Ortiz, Helmot Enrique Escolar y Nicolás Manuel Medrano.

Otras dos personas permanecen sin ser identificadas.

Por su parte, los ciudadanos Eliberto De León, Ana Cecilia Céspedes y Pedro Pablo Capachero Caraballo permanecen en delicado estado de salud.