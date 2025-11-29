Dian declara indisponibilidad de servicios informáticos electrónicos aduaneros
Esta medida aplica específicamente para los servicios informáticos Muisca Carga, Salida de Mercancías y SYGA Importaciones.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que hay indisponibilidad parcial en los servicios informáticos electrónicos aduaneros y por tanto declaró la contingencia para dichos trámites a partir del viernes 28 de noviembre de 2025.
“En el marco de esta contingencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2, de la Resolución 0046 de 2019, se autoriza la realización de trámites manuales siempre y cuando el usuario certifique que no es posible adelantar el respectivo procedimiento en los sistemas aduaneros”, aseguró la entidad en un comunicado.
Finalmente, resaltó que avanza en las acciones necesarias para normalizar la operación cuanto antes y reducir al máximo cualquier afectación en los procesos de comercio exterior.
