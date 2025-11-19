Judicializan a nueve personas señaladas de vender cigarrillos de contrabando

Cúcuta

En las últimas horas fueron presentados ante un juez de control de garantías, nueve presuntos integrantes de un grupo delincuencial que estaría involucrado en el contrabando de cigarrillos en Norte de Santander.

Estas personas fueron identificadas como:

Ever Yorjan Melo Montes.

Libain Quintero Carrascal.

Ramón Carrascal Carreño.

José Adrián Quintero Soto.

Víctor Manuel Contreras Hernández.

Dikson Andey Torres Contreras.

José del Carmen Pabón.

Juan Carlos Ramírez Rivas.

Erith Yordano Gómez.

Estas personas están señaladas por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando; y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud.

De acuerdo con la investigación el grupo delincuencial habría utilizado a Cúcuta y su área metropolitana como punto estratégico para el ingreso, almacenamiento y distribución de cigarrillos provenientes de Alemania, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Corea del Sur, Vietnam y Emiratos Árabes. Las actividades ilícitas atribuidas a esta estructura habrían generado una afectación superior a los 2.000 millones de pesos.

Según las autoridades, los productos ingresaban al país desde Venezuela por pasos irregulares, procedentes de Panamá. Posteriormente la mercancía era almacenada en inmuebles arrendados y distribuida en sectores comerciales de Cúcuta como el Parque Lineal, Cenabastos, entre otros.

Así mismo la investigación dio cuenta que, para evadir los controles aduaneros, la estructura delincuencial habría modificado sus rutas movilizando los productos a través de los departamentos del Atlántico y la Guajira hacía esta zona del país.

Estas personas fueron capturadas durante 13 diligencias de allanamiento y registro realizadas en inmuebles y bodegas ubicadas en los barrios Ocho de Diciembre, Cecilia Castro, Brisas de Norte, Ceci, La Ermita, El Centro, Minuto de Dios, Pueblo Nuevo y el parque Lineal. Asimismo, en los municipios de Villa del Rosario y Los Patios.

Durante el operativo judicial se incautaron 39.500 cajetillas de cigarrillos, 3.000 unidades de tabaco chimú, dinero en efectivo y una máquina contadora de billetes. La mercancía fue avaluada en 540 millones de pesos.

Los investigados no aceptaron los cargos imputados y por disposición del juez de control de garantías fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de domicilio.