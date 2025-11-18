Familiares de colombianos que continúan detenidos en Venezuela, bloquearon el paso binacional. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Familiares de 22 colombianos detenidos hace más de un año en Venezuela, señalados de terrorismo y espionaje por parte del gobierno del vecino país, continúan viviendo su odisea, buscando la liberación de sus seres queridos.

Durante este martes 18 de noviembre, bloquearon de manera intermitente el puente internacional Simón Bolívar, exigiendo su liberación.

#NorteDeSantander | Familiares de colombianos detenidos en Venezuela bloquean el puente internacional Simón Bolívar, exigiendo su libertad. pic.twitter.com/3aRgXTW7Jz — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 18, 2025

"El mensaje para el gobierno colombiano es que agilicen lo que sea que estén haciendo, agilicen, que se pongan por un instante en los zapatos de nosotros los familiares, ya va a ser una segunda navidad que estamos sin ellos y esto es muy duro” indicó Vicky Latorre, esposa de uno de los detenidos.

Resaltó que “ellos también son padres, también son hijos, también son esposos y estoy segura que si ellos hacen una buena gestión y una buena negociación con el gobierno de Venezuela, vamos a poder tener a nuestros familiares acá”.

Aseguró que durante 14 meses, tan solo en dos oportunidades ha logrado comunicarse con su esposo y este le ha dado a conocer las precarias condiciones en las que se encuentra.