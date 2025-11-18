Empresarios de Norte de Santander están a la expectativa por temporada de fin de año
Durante este año, muchas empresas disminuyeron su mano de obra calificada, por disminución en sus ventas.
Norte de Santander
Desde la alianza empresarial, Álvaro Escobar resaltó que, teniendo en cuenta las acciones violentas que se han presentado en la ciudad y de la incertidumbre que tienen por el futuro de Venezuela, los empresarios y comerciantes están a la expectativa por las ventas que puedan tener este fin de año en zona de frontera.
“Nosotros como sector productivo siempre nos preparamos, somos resilientes, tenemos la perseverancia y obviamente la fe de que esto va a cambiar en cualquier momento”, indicó Escobar.
Más información
Agregó que “sin lugar a dudas, en lo que nos corresponde al sector productivo siempre estamos dispuestos y obviamente preparados para asumir esta época del año que de alguna manera ayuda a contrarrestar ese mal estado durante lo transcurrido de este año, para tratar de compensar y mantener esa mano de obra calificada que algunos de nosotros en oportunidad nos vemos abocados a disminuir”.
Recordó que la economía de Cúcuta y su Área Metropolitana se basan en el comercio y pidió a las autoridades blindar este sector económico.