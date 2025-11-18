Pico y placa en Cúcuta continuará en la época decembrina

Cúcuta

¿El pico y placa va a continuar en diciembre? Esa es la pregunta que se hacen la gran mayoría de conductores en el centro de Cúcuta, teniendo en cuenta que, en años anteriores, para la época decembrina, esta medida era levantada.

Sin embargo, este año no sucederá así y el pico y placa continuará sin ninguna alteración.

“El pico y placa continúa. Yo creo que si hay que mirar de qué forma se articula mejor. Pero hasta hoy día, el pico y placa continúa porque el parque automotor de Cúcuta creció de una forma impresionante los últimos años”, indicó Joan Botello, secretario de tránsito de esta ciudad.

Agregó que, adicional a esto, “tenemos muchas visitas tanto de turistas como de comerciantes del hermano país. Entonces realmente sí o sí, el pico y placa se mantiene. El actual decreto no tiene fecha de caducidad”.

Resaltó que es importante continuar con esta medida, para evitar alteraciones en la movilidad durante una temporada de mucha demanda comercial.