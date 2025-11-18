Cae segundo cabecilla del Tren de Aragua en zona de frontera

Cúcuta

Durante el pasado fin de semana, las autoridades en zona de frontera dieron a conocer la captura del segundo cabecilla de la banda trasnacional Tren de Aragua, quien fue sorprendido en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Según las autoridades, en una operación de alta precisión, coordinada por el GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía, fue ubicado y notificado con Circular Roja de INTERPOL, Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la capital nortesantandereana.

Así mismo, dan a conocer que alias “Flypper” es señalado como cabecilla financiero y segundo hombre en importancia dentro del “Tren de Aragua”, además de ser considerado mano derecha de alias “Niño Guerrero”. “Flypper” es requerido por la República Bolivariana de Venezuela mediante Notificación Roja de INTERPOL por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Las investigaciones además dan cuenta que “Flypper” habría acompañado la huida de “Niño Guerrero” en 2023, desplazándose por varios países de Sudamérica hasta ingresar a Colombia a inicios de 2024. Desde entonces, permanecía en Norte de Santander oculto bajo la fachada de comerciante, mientras continuaba coordinando actividades criminales en Venezuela, entre ellas secuestros, extorsiones y homicidios, aseguró la policía nacional.

Asimismo, se estableció que alias “Flypper” desplegaba en Colombia actuaciones criminales asociadas a cobros extorsivos, homicidios y secuestros mediante alianzas delincuenciales bajo la modalidad de outsourcing, con el fin de fortalecer las rentas ilegales de la estructura. Su actividad delictiva se extendía en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia, donde continuaba articulando operaciones ilícitas.

De manera simultánea, en la ciudad de Medellín, se realizó un allanamiento en el inmueble donde reside su pareja sentimental. En la diligencia fueron incautados diez teléfonos celulares, un computador portátil y 50 documentos de escrituras a título valor, elementos de alto interés para el avance de la investigación.