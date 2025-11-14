Enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc en Tibú dejaron a un militar muerto

Tibú

En las últimas horas, a través de un comunicado, la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, lamentó la muerte de uno de sus integrantes, en hechos presentados en el corazón del Catatumbo.

“Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 11 que adelantan operaciones ofensivas en el municipio de Tibú, Norte de Santander, sostuvieron combates al parecer con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 33″, asegura la institución.

“En esta acción terrorista fue asesinado nuestro soldado profesional Andrés Miguel García Montes, oriundo del municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba”, informaron en la misiva.

El Ejército Nacional expresó las condolencias a la familia del militar, indicando que “un equipo interdisciplinario del Ejército está brindando el apoyo necesario a sus familiares en este difícil momento”.

Mientras tanto, la comunidad en este municipio continúa siendo testigos de las acciones violentas que se vienen presentando en territorio.

A dos días de cumplirse diez meses de la crisis en el Catatumbo, por la disputa entre el ELN y las disidencias de las Farc, más 83 mil personas han salido desplazadas y cerca de 200 civiles han sido asesinados.