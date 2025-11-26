Disturbios en el Centro de Cali durante operativo contra mercancía de contrabando.

Momentos de tensión se vivieron luego de que funcionarios de la Fiscalía realizaran un operativo de control a mercancía presuntamente de contrabando en un centro comercial del Centro de Cali.

Durante el procedimiento se generaron disturbios que obligaron la presencia de uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), encargados de contener la situación.

“Seguimos trabajando de la mano de nuestra Policía, de nuestra Fiscalía para afectar las rentas criminales de la ciudad”, señaló el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.

La Alcaldía aclaró que los desórdenes registrados no involucran a los gremios de comerciantes ni a los vendedores informales, con quienes se viene trabajando para organizar y desarrollar la actividad económica de este sector de la ciudad de forma productiva durante la temporada de fin de año.

