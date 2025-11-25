Capturan a dos extranjeros que intentaron asaltar un banco en Cali
Tras conocerse el hecho, la Policía inició una persecución, detuvo a los responsables y recuperó el dinero robado.
Cali
Dos ciudadanos extranjeros fueron capturados luego de intentar asaltar un banco en el barrio Villacolombia, en el nororiente de Cali.
De acuerdo con el reporte oficial, los hombres ingresaron armados a la entidad, intimidaron al personal y robaron al menos 12 millones de pesos.
Tras la alerta, las patrullas de la Policía del cuadrante iniciaron una persecución por varias calles del sector, que permitió la detención de los sujetos y la recuperación dinero hurtado.
Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para su judicialización.