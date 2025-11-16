Tres lesionados deja ataque con explosivos contra estación de Policía en Cali

Las autoridades de Cali confirmaron que en la noche del sábado 15 de noviembre se registró un atentado con explosivos contra la estación de Policía Los Mangos, en el oriente de la ciudad, que dejó tres personas lesionadas, entre ellas dos uniformados y un civil. Según el reporte oficial, ninguno reviste gravedad.

De acuerdo con información de la Alcaldía, el explosivo fue lanzado desde un vehículo que se movilizaba por la zona, el cual es buscado con apoyo de cámaras de seguridad.

Las autoridades mantienen presencia en el sector mientras avanzan las investigaciones.

Este nuevo ataque ocurre en la misma estación donde el pasado 10 de junio, un hombre murió luego de que le explotara un artefacto que pretendía lanzar contra los uniformados; un hecho que hizo parte de los atentados simultáneos registrados ese día en distintos puntos de la ciudad.