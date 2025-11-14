Se presentó doble homicidio en una heladería del norte de Cali: así fueron los hechos

Un ataque sicarial ocurrido este viernes, 14 de noviembre, en una heladería del norte de Cali dejó como saldo dos hombres muertos. Una de las víctimas es el abogado Freddy Albeiro Zapata Rivas.

La heladería informó a través de un comunicado que ninguno de sus colaboradores resultó afectado durante el tiroteo.

De manera preliminar, se conoció que el abogado que murió en el ataque se había reunido recientemente con la exjueza de paz Cruz Magnolia Sánchez, quien fue asesinada a disparos el jueves, 13 de noviembre, cuando se movilizaba en un taxi, también en inmediaciones del norte de la ciudad.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si ambos crímenes están relacionados y dar con los responsables.