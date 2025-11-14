Fue asesinada una exjueza de paz de Cali tras participar de una reunión comunitaria

Cruz Magnolia Sánchez, lideresa comunitaria y exjueza de paz de la Comuna 2, fue asesinada este jueves 13 de noviembre cuando se movilizaba en un taxi por la avenida 6N con calle 44, al norte de Cali.

Antes del ataque, la mujer de 54 años había participado en una mesa técnica liderada por la Personería de Cali, donde se abordaron problemáticas del sector de Alto Menga relacionadas con la falta de acceso de agua potable y el mejoramiento de la oferta institucional.

Gerardo Mendoza, personero distrital, rechazó este suceso: “Este hecho violento que cobra la vida de una lideresa dedicada a la resolución pacífica de conflictos enciende nuevas alertas sobre la seguridad ciudadana en Cali”.

También aseguró que la Personería “exige a las autoridades competentes investigación inmediata y resultados contundentes para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables”.

Por su parte, Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, informó que fue ofrecida una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.

“Todas las capacidades de nuestra Policía Judicial y de la Fiscalía están activadas para avanzar rápidamente en la investigación”, indicó.

Este hecho se suma a la alarmante cifra de homicidios que se han registrado en Cali durante esta semana, con un total de 16 víctimas y más de 880 en lo que va del año.

