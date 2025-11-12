Liberan a Esperanza Muñoz tras más de tres meses de secuestro en el Valle del Cauca

La liberación de la mujer de 66 años se dio en zona montañosa del departamento del Cauca. / Colprensa

Valle del Cauca

Después de más de tres meses de cautiverio, fue liberada Esperanza Muñoz, de 66 años secuestrada por presuntas disidencias de las Farc.

El hecho ocurrió en el municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, donde la mujer se reunió con unos sujetos a quienes les había mostrado una finca que, supuestamente, pretendían arrendar. Posteriormente, los hombres se ofrecieron a llevarla de regreso a Cali, pero desde ese momento no se volvió a saber de ella.

Su hijo, Luis Eduardo Romero Muñoz, denunció desde un inicio la falta de apoyo y la presunta negligencia de las autoridades. Ante la ausencia de respuestas, asumió por cuenta propia la búsqueda, recolectando pruebas, rastreando contactos y entregando la información a la Fiscalía, aunque, según aseguró, el ente no actuó con la diligencia necesaria.

Tras semanas de insistencia y luego de establecer comunicación directa con los secuestradores, Romero logró convencerlos de que su familia no era acaudalada, lo que habría facilitado la liberación de su madre en zona montañosa del departamento del Cauca. Según información preliminar, la mujer se encuentra en delicado estado de salud.