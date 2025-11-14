Diputado del Valle del Cauca denunció que intentaron secuestrarlo

La Policía confirmó el robo del armamento del esquema de protección del diputado. Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

Valle del Cauca

El diputado del Valle del Cauca Jorge Luis Reyes Tascón, denunció que intentaron secuestrarlo cuando se dirigía a su residencia en zona rural del municipio de Ginebra.

A través de un comunicado, relató que hombres armados interceptaron la camioneta en la que se movilizaba, obligaron a bajar al conductor, al escolta y a él, los amarraron y los llevaron a una zona boscosa mientras los agresores escapaban con el vehículo oficial.

Por su parte la Policía confirmó el robo del armamento del esquema de protección del diputado y la recuperación de la camioneta en el mismo sector. Además, hallaron dos motocicletas, un bolso y pasamontañas que habrían sido usados por los responsables.

El diputado confirmó que tanto él como su esquema de protección se encuentran bien. Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.