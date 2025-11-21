Alcaldía de Cali niega detrimento por uso del estadio para conciertos de Shakira

La Alcaldía de Cali aseguró que no hubo detrimento patrimonial por el préstamo del estadio Pascual Guerrero para los conciertos de Shakira realizados el 25 y 26 de octubre. Según la administración, todas las decisiones estuvieron enmarcadas en el Decreto 0160 y contaron con respaldo técnico y jurídico.

Krysthian David Ramírez, jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría del Deporte, indicó que el contrato de aprovechamiento económico del estadio se ajustó a la norma y recordó que Corfecali, al ser una entidad pública, podía ser exonerada del pago por el uso del escenario.

La controversia se desató luego de que la concejal del Pacto Histórico, Ana Erazo, denunciara presuntas irregularidades en el proceso de entrega del estadio, asegurando que esto podría representar un detrimento superior a los 3.000 millones de pesos. Según la cabildante, si se hubiera cobrado la tarifa regular del arrendamiento, la ciudad habría recibido cerca de 1.500 millones. También agregó que la Universidad del Valle, que tiene derecho al 20 % del ingreso por uso del escenario, tampoco habría recibido esos recursos.

La Alcaldía respondió que, por el contrario, los conciertos dejaron más de 20 millones de dólares en impacto económico y generaron alrededor de 3.000 empleos entre directos e indirectos. Además, más del 50 % de los asistentes provenían de fuera de la ciudad, lo que impulsó la actividad turística ese fin de semana.

Fabio Botero, gerente de Corfecali, sostuvo que facilitar el uso del estadio permitió reposicionar a Cali en la escena internacional con un espectáculo de talla mundial. Añadió que, sin esta exoneración, Shakira probablemente no habría incluido a la ciudad en su gira.

Tanto la Secretaría de Desarrollo Económico como representantes del sector hotelero coincidieron en que eventos de este tipo dinamizan el comercio, elevan la ocupación y fortalecen la imagen de Cali como destino turístico.