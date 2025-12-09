Invima alerta por comercialización de leche en polvo falsificada

Leche en polvo y el logo del INVIMA (Foto vía Getty Images y redes sociales del INVIMA)

El Invima informó sobre la falsificación del producto “Leche en polvo entera fortificada con vitaminas A y D3, marca Induleche”, en su presentación de 800 g., específicamente el lote 1J120525 con fecha de vencimiento del 12 de mayo de 2026.

La falsificación fue denunciada y confirmada por el titular del registro sanitario, Indulacteos de Colombia S.A.S., quien determinó que el producto falsificado no corresponde a su fabricación y presenta diferencias evidentes en el diseño del empaque, codificado, diagramación, tipografía, color, rotulado y calidad del sello. Incluso, se identificó un error ortográfico en el empaque que dice “Industria ColomNIANA”, como señalan.

Según la entidad, esta leche en polvo incumple la normativa sanitaria vigente, presenta información engañosa y no ofrece garantías de calidad e inocuidad, representando un riesgo para la salud.