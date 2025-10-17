Invima alertó sobre vinagre blanco que se comercializa sin registro sanitario

El Invima informó que el vinagre de marca Clean Planet SRC no cuenta con el registro sanitario vigente, requisito indispensable para comercializar alimentos en Colombia.

Lea más: Invima prorrogó el plan de contingencia para evitar fallas de suministro en medicamentos

Según la entidad, el producto infringe la normativa sanitaria al presentar un etiquetado que puede inducir al error respecto a su naturaleza, composición y uso.

Otra irregularidad señalada por el Invima es que el envase incluye el logo de una empresa dedicada a productos de limpieza, una marca que no tiene autorización para fabricar alimentos o bebidas, lo que incrementa la confusión sobre su uso real.

El Invima advierte que consumir productos sin registro sanitario puede traer consecuencias graves, porque se desconocen los procesos de fabricación, la calidad de los insumos y las condiciones higiénicas del producto.

En el caso de este vinagre en particular, al ser promocionado para uso alimenticio, el riesgo es aún mayor: podría contener componentes no aptos para ingestión humana, estar contaminado o no cumplir con estándares de inocuidad.